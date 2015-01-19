У "ДНР" кажуть, що готові до переговорів, але погрожують перейти у контрнаступ

Про це заявив заявив офіційний представник "ДНР" на мінських переговорах і віце-спікер "парламенту республіки" Денис Пушілін, пише РИА Новости.

"Ми продовжуємо наполягати на мирних переговорах. Але при цьому готові до різних подій. Якщо буде потрібно - перейдемо в контрнаступ", - заявив Пушилін

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Провести переговори в Мінську планувалося 16 січня.