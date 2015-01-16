Переговори контактної групи зірвалися через ситуацію в Донецькому аеропорту - джерело

Про це заявило джерело, близьке до переговорів, черговий раунд яких повинен був відбутися в білоруській столиці, повідомляє ТАСС.

"Схоже, буде тривала і напружена пауза в переговорах", - прогнозує він.

Джерело уточнило, що "сторони в результаті не погодили порядок денний".

"Крім того, по всій видимості, вплинула і ситуація навколо донецького аеропорту", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР" анонсували нові переговори в Мінську на 16 січня. Про це повідомив так званий «повноважний представник самопроголошеної ДНР» в контактній групі Денис Пушилін.

У той же час, в середу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що сподівається - чергове засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відбудеться найближчим часом.