В'ятрович пояснив, як слід декомунізувати Донбас та Крим

У Криму значній частині об'єктів в рамках декомунізації повернуть історичні кримськотатарські назви.

Після звільнення територій Донбасу від російської окупації декомунізація регіону має бути швидкою і рішучою, оскільки саме швидкість забезпечить успіх.

Таку думку в чаті на «Главреді» висловив директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович.

Читайте такожКуди йде Ленін: в'ятрович розповів про долю декомунізованих пам'ятників

"Коли ми починали декомунізацію в Україні, нам теж казали, що цей процес потрібно розтягнути на багато років, цього не можна робити швидко. Я прихильник швидких і рішучих змін. Переконаний, що саме швидкість і рішучість забезпечують успіх реформ. Так само переконаний, що декомунізація на Донбасі має відбутися досить швидко після визволення цих територій від російської окупації", - зазначив він.

Говорячи про майбутню декомунізацію анексованого Криму, глава УІНП розповів, що значній частині об'єктів на півострові повернуть історичні кримськотатарські назви.

"Назви, які мають бути змінені на території Криму в рамках процесу декомунізації, вже опрацьовані і, більш того, проголосовані у парламенті, але вступлять в дію після звільнення Криму. Це близько сімдесяти з чимось назв, значній частині з яких повернуть історичні назви, зокрема, історичні кримськотатарські назви", - уклав він.

Нагадаємо, в травні Володимир В'ятрович зазначив, що робота зі звільнення України від символів комуністичного тоталітарного минулого майже завершена.