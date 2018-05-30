В'ятрович: позбавлення України від символів комуністичного минулого майже завершено

У рамках декомунізації було перейменовано 987 населених пунктів та демонтовано майже 2,5 тис. пам’ятників.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначає, що роботу з позбавлення України від символів комуністичного тоталітарного минулого майже завершено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Києві.

В'ятрович висловив думку, що невід’ємним елементом реформ в країні мають бути і ті, які пов’язані з політикою пам’яті. «Досвід інших посткомуністичних країн Східної Європи показує, що без подолання спадщини тоталітарного минулого інші реформи не працюють», - сказав він.

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Говорячи про політику декомунізації, голова УІНП зауважив, що наразі «можна говорити про те, що в контексті позбавлення України від символів комуністичного тоталітарного минулого роботу майже завершено».

«На жаль, змушений завжди казати «майже», зокрема, через Київ. Тому що в Києві досі бовваніють пам’ятники Щорсу, в Києві досі є на монументі Батьківщини-Матері радянський герб, який мав би бути прибраний. У Києві досі триває ще обговорення щодо якихось топонімів, які мають бути перейменовані», - сказав В'ятрович.

Він нагадав, що загалом в рамках політики декомунізації в Україні було перейменовано 987 населених пунктів, 52 тис. топонімів у населених пунктах, а також демонтовано майже 2,5 тис. пам’ятників, з яких понад 1,5 тис. – це пам’ятники Леніну.

«Україна була, напевно, найбільш ленінізованою країною на мапі світу за кількістю Ленінів на квадратний метр. Тому що більше пам’ятників Леніну було тільки на території Росії, але очевидно, що площа Росії в десятки разів більша, ніж України», - зауважив голова Українського інституту національної пам'яті.

В'ятрович також висловив думку, що декомунізація – це, в першу чергу, ментальне переосмислення того, чим було комуністичне минуле. «В цьому контексті роботи ще багато», - додав він.

Як відомо, декомунізація в Україні розпочалась з травня 2015 року.