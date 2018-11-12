У НАБУ склали "антирейтинг" кримінальних справ, які ігноруються судами (інфографіка)

Цей "антирейтинг" очолює так звана справа "тернопільських прокурорів".

З поміж 166 кримінальних проваджень, в яких станом на кінець жовтня 2018 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальні акти до суду, у 48 справах навіть не відбулося підготовче засідання.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

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Цей "антирейтинг" очолює так звана справа "тернопільських прокурорів". "Суд вчергове постановив повернути обвинувальний акт. Провадження не розглядається вже майже 2 роки після передачі до суду – з 11 листопада 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Інша справа, у якій обвинувачуються посадовці у завданні збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова компанія", "подорожує" по різних судових інстанціях вже близько 22 місяців. Наступне підготовче засідання призначене на 26 листопада в Святошинському районному суді м.Києва.

"Наразі лише у 35 провадженнях від НАБУ і САП ухвалено судові рішення. Більшість з них затверджують угоди про визнання винуватості або звільнення від кримінальної відповідальності стосовно другорядних учасників корупційних злочинів", - додали в антикорупційному відомстві.

У НАБУ також зазначили, що причини відкладання і перенесень засідань різні: об’єктивний брак суддів, неявка, хвороби або відпустки учасників процесу тощо.

"Вищий антикорупційний суд має поставити фінальну крапку у справах від НАБУ і САП, а винесені вироки допоможуть повернути арештовані під час розслідувань кошти в дохід держави", - підсумували в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган заявив, що Національне антикорупційне бюро України демонструє хороші результати роботи. Ган також додав, що Україні потрібно швидко створити Антикорупційний суд і повернути довіру до НАЗК.