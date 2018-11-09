этот материал доступен на русском

Єврокомісар Ган похвалив НАБУ за «чудові результати» роботи

17:09, 09 листопада 2018
Суспільство
156 1
Єврокомісар Ган заявив, що НАБУ показало "чудові результати" роботи / фото УНІАН

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган заявив, що Національне антикорупційне бюро України демонструє хороші результати роботи.

Читайте такожГоловний рабин України звинуватив НАБУ у незаконному стеженні за центральною синагогою

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«НАБУ, не зважаючи на сильний тиск супроти нього, досягло чудових результатів в своїй роботі», – сказав Ган 9 листопада в Києві. Він додав, що, на жаль, громадськість цього не розуміє в повній мірі.

Ган також додав, що Україні потрібно швидко створити Антикорупційний суд і повернути довіру до НАЗК.

При цьому роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а точніше, її керівника єврокомісар Ган оцінив не так схвально. Він заявив, що керівник САП Назар Холодницький втратив довіру, відтак українська влада має вжити відповідні кроки для відновлення довіри.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #НАБУ#Йоганнес Ган