Єврокомісар Ган похвалив НАБУ за «чудові результати» роботи

Він додав, що, на жаль, громадськість цього не розуміє в повній мірі.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган заявив, що Національне антикорупційне бюро України демонструє хороші результати роботи.

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Про це повідомляє Радіо Свобода.

«НАБУ, не зважаючи на сильний тиск супроти нього, досягло чудових результатів в своїй роботі», – сказав Ган 9 листопада в Києві. Він додав, що, на жаль, громадськість цього не розуміє в повній мірі.

Ган також додав, що Україні потрібно швидко створити Антикорупційний суд і повернути довіру до НАЗК.

При цьому роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а точніше, її керівника єврокомісар Ган оцінив не так схвально. Він заявив, що керівник САП Назар Холодницький втратив довіру, відтак українська влада має вжити відповідні кроки для відновлення довіри.