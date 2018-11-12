У Росії пригрозили Європі "важкими наслідками" через "вибори" на Донбасі

У Росії заявляють, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".

Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабар заявив, що президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори із "законно обраними" ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, це треба зробити зараз, поки ще не пізно", в іншому випадку Україна може остаточно втратити ці території". Він також зазначив, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".

При цьому він додав, що наслідки "можуть стати важкими" і для всього європейського світопорядку.

Представник Ради Федерації РФ назвав результати псевдовыборов в ОРДЛО "абсолютно очікуваними".

Читайте такожНімеччина і Франція считают незаконними фейкові "вибори" на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, в самопроголошених «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.