Сили АТО знищили угруповання бойовиків, які обстрілювали "кіборгів"
12:19, 19 січня 2015Політика
9529 0
Сили АТО ударно-рейдовими діями знищили угруповання бойовиків, які протягом тривалого часу вели вогонь по позиціях "кіборгів" на території донецького аеропорту.
Силы АТО знищили угруповання бойовиків / Andriy Tsaplienko / Facebook
Як йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони, "бойовики зазнали втрат та відступили у бік житлових кварталів міста Донецьк. Дані щодо втрат серед бойовиків уточнюються".
Читайте такожЗСУ очищують аеропорт від бойовиків, ситуація залишається складною - прес-центр АТО
В повідомленні підкреслюється, що артилерія сил АТО відкриває вогонь виключно по позиціях бойовиків, скупченню їх військової техніки та живої сили.
Українські військові неухильно дотримуються умов Мінського протоколу та меморандуму і не ведуть активних дій за межами лінії розмежування сторін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter