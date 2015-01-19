Сили АТО знищили угруповання бойовиків, які обстрілювали "кіборгів"

Як йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони, "бойовики зазнали втрат та відступили у бік житлових кварталів міста Донецьк. Дані щодо втрат серед бойовиків уточнюються".

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В повідомленні підкреслюється, що артилерія сил АТО відкриває вогонь виключно по позиціях бойовиків, скупченню їх військової техніки та живої сили.

Українські військові неухильно дотримуються умов Мінського протоколу та меморандуму і не ведуть активних дій за межами лінії розмежування сторін.