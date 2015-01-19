Біля аеропорту Донецька бойовики зазнають суттєвих втрат живої сили та техніки

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На території донецького аеропорту продовжується ведення активних дій по звільненню об’єктів, які утримуються бойовиками. Противник несе суттєві втрати у живій силі та техніці", - підкреслюється в повідомленні.

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"З мінометів, гранатометів та артилерії бойовики обстріляли Макарове, Сокольники, Красногорівку, Тоненьке, Троїцьке, Попасну, Чермалик і Талаківку. Три рази бойовики вели вогонь по Кримському", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні говориться, що від обстрілів з "Градів" потерпали також населені пункти Донецький, Щастя, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Нижнє, Тоненьке, Талаківка. По 2 рази вогнем з РСЗВ бойовики накривали Піски та Кіровське.

Найбільше - 8 обстрілів зафіксовано поблизу Гнутово. Тут бойовики застосовували і міномети, і протитанкові ракетні комплекси, і артилерію, включаючи реактивну.

"Загалом за добу бойовиками здійснено 99 обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів", - підкреслюється в повідомленні.