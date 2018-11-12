РосЗМІ повідомили про затримання в Росії агента СБУ – таксиста під псевдонімом «Вова»

Після затримання чоловік нібито розповів про співпрацю з СБУ, уникнувши відповідальності.

У Краснодарському краї РФ силовики затримали громадянина України за підозрою в роботі на українські спецслужби.

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Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в силових структурах.

"Затримано громадянина України Юрія Пермякова, викритого агента Служби безпеки України під псевдонімом "Вова". Він був завербований на підконтрольній Києву частині Луганської області співробітником регіонального управління СБУ. Метою вербування було отримання українською спецслужбою інформації про пересування військової техніки на території Півдня Росії", - повідомив співрозмовник агентства.

"Працюючи в таксі і постійно відвідуючи нашу країну (РФ – ред.), Пермяков мав усі можливості здобувати таку інформацію, однак виконати завдання не встиг", - зазначив він.

За його даними, після затримання чоловік розповів про співпрацю з СБУ, уникнувши відповідальності. Повідомляється, що відповідними органами Пермякову закрито в'їзд до РФ.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Павло Яцюк заявив, що В Україні розгорнута ціла агентурна мережа російських спецслужб.