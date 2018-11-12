Екс-помічника нардепа Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі Гандзюк

Павловського заарештували на час проведення розслідування кримінального провадження з можливістю продовження запобіжного заходу. Він підозрюється в організації вбивства активістки.

Екс-помічника народного депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» Миколи Паламарчука Ігоря Павловського взято під варту без альтернативи внесення застави у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

«Так, справді його арештували, я це підтверджую», - заявила вона.

За словами речника СБУ, Павловський підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter також підтвердила арешт Павловського: «У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський».

Вона зауважила, ГПУ та СБУ продовжують роботу над розкриттям цього злочину.

Пізніше в коментарі УНІАН Сарган додала, що Павловського заарештували на час проведення розслідування кримінального провадження з можливістю продовження запобіжного заходу. За її словами, Павловський підозрюється в організації вбивства активістки.

Як повідомляв УНІАН, наступне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів відбудеться 15 листопада.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

Читайте такожУ мережу злили аудіозапис, на якому мер Львова Садовий називає Гандзюк "стєрвою" та звинувачує її у корупції

В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій стосовно 31 особи.

4 листопада Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову базу, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

5 листопада у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Однак у Генпрокуратурі заявили, що справа ще не надійшла до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.