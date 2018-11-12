Кримські татари вперше за чотири роки провели Курултай

Організатори зустрічі просили не показувати обличчя делегатів з Криму, щоб на них не напали окупанти після повернення на півострів.

Курултай (з'їзд представників кримськотатарського народу) зібрався в Києві, щоб вирішити, як вищий законодавчий орган кримських татар будуть працювати в умовах тимчасової окупації. Близько 100 його делегатів приїхали в Київ.

Як повідомляє Сегодня.uа, 25 сесію Курултаю не проводили вже чотири роки. Останній раз вищий представницький орган кримськотатарського народу збирався в Криму. Організатори зустрічі просили не показувати обличчя делегатів з тимчасово окупованого Криму, щоб, повертаючись додому, вони не піддавалися небезпеці. Заборонений російськими окупантами Курултай зібрався у форматі конференції, яка не вимагає кворуму: у Київ ризикнули приїхати менше сотні делегатів. Одне з нагальних питань – каденція обраних. Народний депутат і уповноважений президента в питаннях кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв запевняє – права делегатів непохитні.

"Делегати Курултаю складають свої повноваження лише після обрання нового складу курултаю і на першій сесії нового курултаю. А оскільки проводити демократичні вибори і скликати нового Курултаю у нас немає ніякої можливості, то можна вважати, що повноваження делегатів нинішнього Курултаю автоматично пролонговані", – розповів він.

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Ті, хто приїхали, будуть вирішувати, що робити з 18 колегами-колаборантами, які співпрацюють з окупантами. Пропонують два сценарії – або видворити з рядів, або ігнорувати через меншість. Але головна мета конференції – змінити регламент так, щоб Курултай зміг працювати і в окупації.

"Делегати роблять заяви виключно від себе, в той же час вони пропонують розробити процедуру та механізми, які б надавали і цим та наступним рішенням повну легітимність. Закликають Меджиліс підготувати зміни до регламенту Курултаю і пропонують їх усім делегатам чинного Курултаю підтримати їх особистими підписами", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

Кримські татари розглядають можливість ухвалення рішень Курултаєм шляхом особистого підпису або інтернет-голосування депутатів.

Нагадаємо, в 2015 році Чубаров заявляв, що з'їзд представників кримськотатарського народу неможливо провести ні в Криму, ні за його межами. Лідер Меджлісу зазначав, навіть якщо зібрати Курултай не в Криму, то делегати не зможуть повернутися додому.

Як сьогодні повідомлялося, президент України Петро Порошенко передав делегатам Курултаю лист, в якому запевнив, що зміни до Конституції щодо статусу Криму розглянуть найближчим часом. Послання глави держави зачитав Рефат Чубаров.