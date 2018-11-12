Проект змін до Конституції щодо Криму розглянуть найближчим часом – Порошенко

Порошенко зазначив, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні.

Найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму.

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Про це йдеться у листі президента Петра Порошенка, який передали делегатам Курултаю, присутніх на конференції у Києві 12 листопада, передає радіо Свобода. Лист зачитав глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

«Ми всі розуміємо, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні», – йдеться у документі.

У Києві триває конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання. На захід приїхали понад 200 учасників.

Перший Курултай кримськотатарського народу був обраний в листопаді 1917 року. З 9 по 26 грудня 1917 року працював як установчі збори кримських татар.

Відновив свою діяльність у 1991 році в процесі повернення корінного народу в Криму.