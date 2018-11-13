Побиття Найєма: нардеп вимагає більше 3 мільйонів гривень моральної компенсації – ЗМІ

Курс лікування і витрати на отримання правової допомоги парламентарій оцінив у 50 тисяч гривень.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм подав до суду цивільний позов, вимагаючи відшкодування йому матеріальної та моральної шкоди з Умолта Темербулатова, Ахмеда Саітова і Магомед-Саліх Саітова, обвинувачених у скоєнні хуліганських дій по відношенню до парламентаря в квітні цього року.

Про це "Стране" повідомив адвокат підозрюваних Олег Іщенко.

У позовній заяві, яку направив 26 жовтня Шевченківський райсуд Києва Найєм, йдеться: дії його кривдників призвели до нанесення нардепу тілесних ушкоджень у вигляді перелому щелепи і струсу мозку. Курс лікування і витрати на отримання правової допомоги парламентарій оцінив у 50 тисяч гривень. Крім того, він заявив про моральну шкоду на 3,2 мільйона гривень сумарно до підозрюваних у справі про його побиття.

Найєм наполягає на тому, що внаслідок бійки на Бессарабці були принижені його честь, гідність, престиж і ділова репутація як народного депутата України.

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"Всі ці обставини у вигляді погіршення стану здоров'я, псування моєї репутації, зокрема як народного депутата, завдають мені душевного болю і страждань через несправедливість, виявлену по відношенню до мене, неповагу з їх боку (маються на увазі обвинувачені - ред.) до мінімальних норм моралі і правил поведінки, що вилилася у відкрите побиття за висловлені зауваження і прохання бути людьми", - зазначено в позові парламентарія.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма було підрізано автомобілем Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із чоловіків ударив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували. Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків - двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саїтову, племіннику голови ВГО «Діаспора чеченського народу» Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саїтова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саїтову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період з 23.00 до 6.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саїтов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.296 (хуліганство) і ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК, його оголошено в розшук.

5 травня Саїтов був затриманий в Азербайджані, ГПУ скерувала до Баку запити на його екстрадицію. Втім, наразі підозрюваний до України не повернувся.

На початку жовтня прокуратура міста Києва затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, причетних до хуліганських дій по відношенню до Найєма.