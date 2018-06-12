Четвертий нападник на Найєма досі в бігах, нардеп збільшив суму компенсації
Народний депутат Мустафа Найєм розповів про хід розслідування нападу на нього в центрі Києва 30 квітня. Троє підозрюваних відмовляються визнати свою провину, не дають жодних свідчень і не йдуть на співпрацю зі слідством, четвертий все ще в бігах, повідомив Найєм у Facebook.
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"Що стосується самих підозрюваних, суд відхилив всі апеляції щодо перегляду обрання їм запобіжного заходу, троє з них продовжують перебувати під домашнім арештом. Суд також відхилив апеляцію щодо зняття арешту з автомобіля Гелендваген. (Другий автомобіль досі так і не знайдений). Четвертий підозрюваний, всупереч сміливим обіцянкам адвокатів, що клієнт ось-ось повернеться, досі в бігах і процедурою добровільної екстрадиції скористатися не поспішає. В прокуратурі і в поліції стверджують, що основні домовленості з правоохоронними органами Азербайджану вже досягнуті, але все ще залишається невирішеним політичне питання", - написав нардеп.
Найєм зазначив, що "нанесений збиток підозрювані відшкодують строго в рамках закону і за рішенням суду". "У ході лікування і надання правової допомоги позовні вимоги були переглянуті в бік збільшення", - зазначив він.
"Чого будуть вимагати прокурори нам невідомо. Але оскільки підозрювані все ще відмовляються визнати свою провину, не дають жодних свідчень і не йдуть на співпрацю зі слідством, ми, як потерпіла сторона, будемо наполягати на максимальній мірі покарання для всіх учасників правопорушення", - написав Найєм.
Як повідомляв УНІАН, раніше поліція надала Найєму охорону через погрози.