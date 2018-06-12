Четвертий нападник на Найєма досі в бігах, нардеп збільшив суму компенсації

Найєм розповів про хід розслідування інциденту на Бессарабці. За словами нардепа, ніхто не збирається ні "спускати справу на гальмах", ні виводити її за рамки правового поля.

Народний депутат Мустафа Найєм розповів про хід розслідування нападу на нього в центрі Києва 30 квітня. Троє підозрюваних відмовляються визнати свою провину, не дають жодних свідчень і не йдуть на співпрацю зі слідством, четвертий все ще в бігах, повідомив Найєм у Facebook.

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"Що стосується самих підозрюваних, суд відхилив всі апеляції щодо перегляду обрання їм запобіжного заходу, троє з них продовжують перебувати під домашнім арештом. Суд також відхилив апеляцію щодо зняття арешту з автомобіля Гелендваген. (Другий автомобіль досі так і не знайдений). Четвертий підозрюваний, всупереч сміливим обіцянкам адвокатів, що клієнт ось-ось повернеться, досі в бігах і процедурою добровільної екстрадиції скористатися не поспішає. В прокуратурі і в поліції стверджують, що основні домовленості з правоохоронними органами Азербайджану вже досягнуті, але все ще залишається невирішеним політичне питання", - написав нардеп.

Найєм зазначив, що "нанесений збиток підозрювані відшкодують строго в рамках закону і за рішенням суду". "У ході лікування і надання правової допомоги позовні вимоги були переглянуті в бік збільшення", - зазначив він.

"Чого будуть вимагати прокурори нам невідомо. Але оскільки підозрювані все ще відмовляються визнати свою провину, не дають жодних свідчень і не йдуть на співпрацю зі слідством, ми, як потерпіла сторона, будемо наполягати на максимальній мірі покарання для всіх учасників правопорушення", - написав Найєм.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція надала Найєму охорону через погрози.