Майже дві третини українців вважають Росію агресором - опитування

Лише 22% опитаних українців не вважають Росію країною-агресором, а 15% - вагаються із відповіддю.

Майже дві третини опитаних громадян України – 63% - вважають Російську Федерацію країною-агресором відносно України.

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Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг», що були презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ми задавали питання: “Чи вважають Росію країною-агресором відносно України?”. Переважна більшість – 63%, майже дві третини опитаних – вважають, 22% – не вважають, 15% – вагаються із відповіддю”, - сказав директор Соціологічної служби центру Разумкова Андрій Биченко.

За його словами, у регіональному розрізі вважає Росію країною-агресором переважна більшість респондентів на заході і в центрі України. “На сході приблизно порівну вважають і не вважають, і на півдні трохи більше не вважають Росію агресором, ніж вважають”, - сказав він.

“Цікавими, на мою думку, є відповіді на це питання серед тих, хто виступає за вступ до НАТО і проти вступу до НАТО. Зрозуміло, що 88%, тобто переважна більшість тих, хто виступає за вступ до НАТО, вважають Росію агресором. При цьому серед тих, хто проти вступу до НАТО, вважає Росію агресором 40%. Тобто, ми бачимо, що багато українців не побачили ефективність НАТО в нашому протистоянні з Росією”, - сказав Биченко.

На його думку, це пов’язано з тим, що Україна не отримала настільки явної підтримки від структур Заходу – принаймні, як того прагнула.

Також він розповів про рівень підтримки українцями вступу України до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

“Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України до ЄС, то половина – 50% - проголосували би за вступ, а 30% – проти вступу”, - сказав він.

Водночас вступ до НАТО має дещо більше прихильників (40%), ніж противників (36%). Прозахідний вектор користується вищим рівнем підтримки серед жителів центрально-західних регіонів, більш молодших та заможніших респондентів. За останні два роки рівень підтримки вступу України як до ЄС, так і до НАТО дещо знизився.

Окрім того, соціологи зазначають, що за останній місяць дещо зростає рівень підтримки мирних шляхів вирішення проблеми на Донбасі. Так, 31% опитаних висловлюються за припинення військових дій на Донбасі та визнання цих територій тимчасово окупованими, 27% – за надання цим територіям федеративного статусу в складі України. Лише 8% підтримують відділення цих територій від України, а кожен шостий (17%) не визначились щодо цього питання. З іншого боку – 17% вважають, що необхідно продовжувати військові дії до повного відновлення української влади на окупованих територіях – рівень підтримки альтернативи знизився з 21 до 17%.

Опитування було проведено 19 жовтня – 2 листопада 2018 року. Було опитано 10 тисяч респондентів віком від 18 років в усіх областях України (без врахування АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки становить не більш як 1%.

Раніше постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко підкреслив, що російська агресія серйозно підриває права людей, які залишаються на окупованих територіях, зокрема у Криму, Донецькій і Луганській областях.