Російська агресія серйозно підриває права людей, що живуть на окупованих територіях - постпред України в ООН

За його словами, Росія повинна запобігати гуманітарним кризам на територіях, що перебувають під тимчасовим контролем.

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко підкреслив, що російська агресія серйозно підриває права людей, які залишаються на окупованих територіях, зокрема у Криму, Донецькій і Луганській областях.

Про це він заявив під час засідання Генеральної Асамблеї ООН у роботі Ради з прав людини ООН, передає ТСН.

Єльченко наголосив, що триваюча агресія Російської Федерації не тільки негативно впливає на безпеку і гуманітарну ситуацію в Луганській та Донецькій областях, але й серйозно підриває основні права людини і основні свободи цивільних осіб, які залишаються на територіях, які не контролюються українським урядом.

"Не слід ігнорувати серйозні порушення і порушення прав людини та основних свобод, які здійснюють російські окупаційні адміністрації на Донбасі і в Криму. Росія повинна виконувати свої зобов'язання як держави-окупанта і запобігати гуманітарним кризам на територіях, що перебувають під тимчасовим контролем", - зазначив він.

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Між тим, Україна, за його словами, високо цінує внесок Ради з прав людини у вирішенні ситуації з правами людини в Україні, в тому числі в окупованому Криму.

Постпред України також підкреслив, що Україна високо цінує роботу моніторингової місії з прав людини і зобов'язується продовжувати тісну співпрацю з нею. Втім Єльченко наголосив на необхідності отримання ним безперешкодного доступу до окупованого півострову.

"Незважаючи на відмову Російської Федерації у в'їзді на територію українського півострова, місія мала кілька надійних джерел інформації для проведення якісного моніторингу подій в області прав людини в окупованому Криму. У той же час, визнаючи зусилля УВКПЛ ООН у дистанційному спостереженні за ситуацією, ми одночасно продовжуємо наполягати і вимагати прямої звітності з місця", - зазначив Єльченко.

За його словами, тривалі порушення прав людини у всьому світі чітко демонструють необхідність приділяти більше уваги профілактичним діям. "На жаль, норми міжнародного права в галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права порушуються і зневажаються, при чому безкарно", - констатував український постпред.

Раніше повідомлялося, що Україна і Німеччина спільно працюють над створенням миротворчої місії для Донбасу.