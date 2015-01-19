В аеропорту Донецька бойовики підірвали перекриття, уламки впали на військових - Бірюков

Про це у своєму Facebook повідомив радник президента Юрій Бірюков.

"Погані новини. Частина перекриття другого поверху нового терміналу впала - була підірвана сепаратистами. Уламки впали, в тому числі, і на бійців. Багато поранених", - написав Бірюков.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесу доставили евакуйованих з Донецького аеропорту «кіборгів». Як повідомили волонтери, що займаються допомогою пораненим українським бійцям, поранених військовослужбовців доставили літаком до міжнародного аеропорту «Одеса». За даними волонтерів, прибуло близько 30 осіб, з яких 20 - «кіборги» (склад 93-ї механізованої бригади), 12 - лежачі. В даний час бійців розподіляють у відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.