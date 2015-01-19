Одесити масово здають кров для поранених "кіборгів" (фото, відео)

17:22, 19 січня 2015
Суспільство
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В Одесі люди масово здають донорську кров, дізнавшись про доставлених із Донецького аеропорту поранених «кіборгів».

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній станції переливання крові, сьогодні з ранку утворилися величезні черги з бажаючих здати кров. Серед тих, хто прийшов - звичайні городяни, курсанти Військової академії та інші.

«Висловлюємо подяку всім жителям Одеси та Одеської області, які звернулися з метою здати кров для постраждалих в АТО, які перебувають в госпіталі. На даний момент постраждалих, які потребують переливання крові, немає. Госпіталь забезпечений компонентами донорської крові в повному обсязі, створені значні резерви донорської крові за всіми групами», - повідомили на станції.

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За словами її начальника Михайла Бортка, бажаючим здати кров зараз краще це зробити в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні або в лікарні залізничників, а свій прихід на станцію узгоджувати заздалегідь.

Як повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Володимир Майданюк, 18 січня із зони АТО доставили 29 осіб, із яких більша частина - «кіборги». У 20 бійців - вогнепальні поранення, у решти - інші захворювання. В основному бійці мають поранення середнього та легкого ступеня тяжкості грудної клітки, черевної порожнини, шиї.

За час проведення АТО в госпіталі надано допомогу більш як 2 тис. пораненим.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Одесу літаком доставили евакуйованих з Донецького аеропорту «кіборгів». За даними волонтерів, прибуло близько 30 осіб, з яких 20 - «кіборги» (бійці 93-ї механізованої бригади). Бійців розподілили по відділеннях у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону

Напередодні було анонсовано про необхідність великої кількості донорської крові, але, як запевнили на регіональній станції переливання крові, поки що такої потреби немає.

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