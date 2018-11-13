Екс-глава ДФС Продан втік з України, а не поїхав "на лікування" – журналіст (документ)

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про персональні претензії до Продана за те, що його підлеглі пропускають контрабанду.

Колишній голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан втік з України в Молдову.

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Про це повідомив журналіст Євген Плінський на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши відповідний документ.

«Публікую документ, згідно з яким Мирослав Продан 5 листопада о 06.20 залишив територію України на молдавському автомобілі через п/п "Могилів-Подільський" та направився в Кишинів. В той же день, о 14.04 відбув з Кишинева на літаку до Варшави.

Цікаво що цей маршрут зовсім не "в'яжеться" з його заявою про те, що він знаходиться на лікуванні в Німеччині», – йдеться в повідомленні.

Журналіст зазначив, що дорога з Вінниці до Кишинева – 500-550 км – з проходженням кордону і розбитими дорогами. До Києва - 260 км, звідки набагато зручніше вилетіти до Німеччини.

«Але Мирослав Васильович чомусь їде вночі на молдавській машині в Кишинів, а звідти не в Німеччину, а до Польщі. Дивно? Дуже. Але маршрут відразу перестає виглядати дивним, якщо припустити що це таки втеча. А я так вважаю», – підкреслив Плінський.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про персональні претензії до Продана за те, що його підлеглі пропускають контрабанду. Також Луценко розповів про тиск на правоохоронні органи з боку ДФС під час розслідувань злочинів на митницях.