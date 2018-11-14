Росія з допомогою Криму і Донбасу зробила Україну "калікою" - історик

За словами Кіпіані, РФ не збиралася приєднувати Донбас до себе, її ідея була зробити Україну "калікою".

Журналіст, публіцист, історик, головний редактор інтернет-видання "Історична правда" Вахтанг Кіпіані вважає, що Російська Федерація з допомогою Донбасу і Криму зробила Україну "калікою".

Українська держава не може відмовитися від захопленого півострова, розповів експерт під час чату на "Главреді".

"Не уявляю українського політика, який озвучив цю ідею і залишився в політиці. Росіяни не отримають те, чого хочуть...", — зазначив співрозмовник.

За його словами, РФ не збиралася приєднувати Донбас до себе, її ідея була зробити Україну "калікою". "Вона, грубо кажучи, підрізала нам крила, щоб ми далеко не відлетіли", — додав публіцист.

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"Тому після деокупації там обов'язково треба буде проводити ті ж реформи, які ми робимо. Той, кого "дратує" українська мова, квоти на радіо, декомунізація, нехай забирається геть. І не тільки з Донбасу...", — вважає історик.

Журналіст сказав, що "Росія — дика і нецивілізована країна". "Інші наші сусіди, або члени Європейського союзу, або Білорусь з Молдовою, які на нас не нападуть. Тому треба вистояти на російському фронті і зайвий раз не згадувати чорта", — заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше історик назвав причини загострення польсько-українських стосунків.