"Вони набрали "жирку": історик назвав причини загострення польсько-українських відносин

Вчений вважає, що обидві країни накаляли обстановку, і зіткнення було неминуче.

Взаємини між Україною і Польщею зараз переживають один з найбільш непростих періодів в історії.

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Про це заявив журналіст і історик Вахтанг Кіпіані. І одна, і інша країна зробила свій негативний внесок в дестабілізацію відносин між сусідами, сказав експерт під час чату в "Главреді".

"Українсько-польські відносини сьогодні переживають гіршу фазу за останні чверть століття. Є тут наша вина? Напевно. Чи є тут вина нинішньої польської влади? Однозначно. Польща є успішним прикладом модернізації. Коли вони набрали "жирку", з'явилися можливості і з'явилися старі комплекси з приводу "старшого брата". Але ми теж виросли за цей час. І удар був неминучий", - констатує спікер.

За словами Кіпіані, Польща шанує і поважає свою історію без озирання на сусідні держави. Тому аналогічним чином має діяти і Україна, навіть якщо це комусь не подобається.

"Ми маємо право на власну перспективу бачення будь-яких історичних подій та постатей. Я люблю Польщу, часто буваю у Варшаві і бачу біля канцелярії прем'єр-міністра пам'ятник Дмовському (хто не знає - погугліль). Це расист, антисеміт і одночасно один з ідеологів польської ідеї. Подобається мені цей монумент? Ні. Чи мають вони право його встановити? Звичайно. Тому в Україні будуть ті пам'ятники, вулиці, і та історична політика, яку ми собі визначимо", - підсумував історик.