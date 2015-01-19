У анексованому Криму знімають фільм про святого Володимира

Проект приурочений до 1000-річчя смерті київського Князя Володимира - Хрестителя Русі.

Про це повідомив у коментарі радіо "Росія сьогодні" начальник Департаменту інформаційної політики уряду Севастополя Сергій Горбачов, пише РИА Новости.

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"Режисером картини став Володимир Бортко. Зйомки фільму стартували в Херсонесі 18 січня, біля Володимирського собору, на місці де прийняв хрещення рівноапостольний князь Володимир та його дружина. Разом з севастопольцями група кінематографістів з Москви і Санкт-Петербурга прийняли участь у закладці буденного храму на честь Сергія Радонезького, який за звичаєм побудували протягом доби", - повідомив Сергій Горбачов.

За словами Сергія Горбачова, через кілька днів храм буде розібраний і перевезений в інший район Севастополя для постійного місцеперебування. Там для його установки вже підготовлений фундамент.