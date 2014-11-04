Держкіно заборонило 69 фільмів і серіалів з ​​Пореченковим (список)

3 листопада відбулося засідання Експертної ради, яка рекомендувала Держкіно прийняти таке рішення, повідомляє голова Держкіно Пилип Іллєнко на своїй сторінці в «Фейсбук».

Фільми і серіали заборонили для кіно - телепоказу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України. Мова йде про 69 картини за участю актора, режисера, продюсера - Михайла Пореченкова.

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Голова Держкіно так прокоментував це рішення: "Російський актор Пореченков своїми діями зі зброєю в руках на підтримку тероризму вивів себе за межі контексту культури і мистецтва. Демонстрація фільмів з його участю, після такого вчинку, була б моральною підтримкою і поширенням ідеології тероризму і екстремізму".

Зокрема, під заборону потрапили такі картини:

1) «Колесо любви», реж.Ясан Е., 1994р;

2) «Горько!», реж.Мамін Ю., 1998р;

3) «Тело будет предано земле..», реж.Макаров І., 1998р;

4) «Улицы разбитых фонарей» 1 сез., реж. Рогожкін О., Свєтозаров С. та інші;

5) «Бандитский Петербург. Барон», реж.Бортко В., 2000р;

6) «Убойная сила» 1-6 сез., реж.Рогожкін О., Аксьонов Є. та інші;

7) «Агент национальной безопасности» 1 сез., реж.Свєтозаров Д. та інші;

8) «Агент национальной безопасности» 2 сез. , реж.Свєтозаров Д. та інші;

9) «Агент национальной безопасности» 3 сез. , реж.Свєтозаров Д. та інші;

10) «Агент национальной безопасности» 4 сез. , реж.Свєтозаров Д. та інші;

11) «Агент национальной безопасности» 5 сез. , реж.Фурман В. та інші;

12) «Особенности национальной охоты в зимний период», реж.Рогожкін О., 2000р;

13) «Сиреневые сумерки», реж.Конопкін Ю., 2000р;

14) «Механическая сюита», реж.Месхієв Д., 2001р;

15) «Вовочка», реж.Можжухін І., 2002р;

16) «Дневник камикадзе», реж.Месхієв Д., 2002р;

17) «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», реж.Татарський Є., 2002р;

18) «Подружка Осень», реж.Капіца К., 2002р;

19) «Спецназ 2», реж.Малюков А., 2003р;

20) «Трио», реж.Прошкін О., 2002р;

21) «Линии судьбы», реж.Месхієв Д., 2003р;

22) «Особенности национальной политики», реж.Месхієв Д., 2003р;

23) «Если завтра в поход», реж.Сурікова А., 2004р;

24) «По ту сторону волков 2. Ключи от бездны», реж.Русаков С., 2004р;

25) «По ту сторону волков 2. Лекарство от страха», реж.Русаков С., 2004р;

26) «Против течения», реж.Матешко А., 2004р;

27) «Тайна «волчьей пасти», реж.Сурікова А., 2004р;

28) «9 рота», реж.Бондарчук Ф., 2005р;

29) «Белая гвардия», реж.Женовач С., Тимофєєва Л., 2005р;

30) «Гибель империи», реж.Хотиненко В., 2005р;

31) «Солдатский декамерон», реж.Прошкін А., 2005р;

32) «Большая любовь», реж.Фікс Д., 2006р;

33) «Грозовые ворота», реж.Малюков А., 2006р;

34) «Утиная охота», реж.Марін О., Корвяков О., 2006р;

35) «Жара», реж.Гігінеішвілі Р., 2006р;

36) «Связь», реж.Смирнова А., 2006;

37) «1612: Хроники смутного времени», реж.Хотиненко В., 2007р.;

38) «Русский треугольник», реж.Цабадзе А., 2007р;

39) «Ликвидация», реж.Урсуляк С., 2007р;

40) «Реальный папа», реж.Бобров С., 2007р;

41) «День «Д», реж.Поречєнков М., 2008р;

42) «На крыше мира», реж.Дрьомов Ст., 2008р;

43) «Тариф новогодний», реж.Бедарэв Є., 2008р;

44) «В огонь и воду», реж.Бірман Б., 2009р;

45) «Исаев», реж.Урсуляк С., 2009р;

46) «Без мужчин», реж.Хмельницька А., 2010р;

47) «Доктор Тырса», реж.Константинов Д., Званцова А., 2010р;

48) «Семейный дом», реж.Фурман В., 2010р;

49) «Дело гастронома №1», реж.Ашкеназі С., 2011р;

50) «Контригра», реж.Ніколаєва О., 2011р;

51) «Крейцерова соната», реж.Яковлєв А., 2011р;

52) «Назад – к счастью..», реж.Герасимов Д., 2011р;

53) «Небесный суд», реж.Званцова О., 2011р;

54) «Сказка. Есть», реж.Статський К., Соломіна Є., та інші, 2011р;

55) «Золото», реж.Мармонтов А., 2012р;

56) «Мамы», реж.Абізов Є, Андраесян С. та інші, 2012р;

57) «После школы», реж.Болтенко А., Преснякови О. та В., 2012р;

58) «Любовь за любовь», реж.Ашкеназі С., 2013р;

59) «Марафон», реж.Оганесян К., 2013р;

60) «Новый старый дом», реж.Гріцук А., 2013р;

61) «О чем молчат девушки», реж.Оганесян К., 2013р;

62) «Последний бой», реж.Шурховецький І., 2013р;

63) «Убить Сталина», реж.Гінзбург С., 2013р;

64) «Небесний суд 2», реж.Званцова О., 2014р;

65) «Куприн. Яма», реж.Фурман В., 2014р;

66) «Куприн. Впотьмах», реж.Ешпай А., 2014р;

67) «Куприн. Поединок», реж.Малюков А., 2014р;

68) «Сердце ангела», реж.Казанков І., 2014р;

69) «Новогоднее счастье», реж.Казанков І., 2014р.