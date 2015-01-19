До захисників аеропорту йде масоване підкріплення - Ричкова
20:58, 19 січня 2015Політика
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До захисників Донецького аеропорту йде масоване підкріплення.
REUTERS
Попри обвалення перекриття другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту «кіборги» поводяться спокійно, повідомила волонтерка Тетяна Ричкова в ефірі 5 каналу.
"Я розмовляла з хлопцями, які в терміналі - там обвалили перекриття другого поверху, деякі хлопці поранені, але говорять вони спокійно. Наскільки мені відомо, підкріплення йде досить таки масоване", - заявила Ричкова.
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