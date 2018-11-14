Телеканал "NewsОne" перевірять через карту України без Криму

В Нацраді наголошують, що розміщення в ефірі подібних матеріалів порушує норми чинного законодавства України.

Телеканал «NewsОne» позапланово перевірять за розміщення в ефірі карти з територією України без півострова Крим.

Як повідомляє прес-служба Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, моніторинг супутникового мовлення зафіксував в ефірі компанії ТОВ «Новини 24 години» (логотип «NewsОne») ознаки порушення українського законодавства.

Зазначається, що сьогодні Національна рада призначила ліцензіату позапланову виїзну перевірку для з’ясування дотримання правових норм щодо поширення об`єктивної інформації, проявів пропаганди війни та популяризації окремих дій держави-агресора, які виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

В Нацраді зауважують, що 7 листопада 2018 року телеканал «NewsОne» під час прямої трансляції передачі «Ранок з NewsOne» о 09:53 розмістив карту Європи «Найбільший торговий партнер-покупець», на якій за кольором позначення країн територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим було відокремлено від материкової частини України і водночас приєднано до кордонів Російської Федерації.

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«Відповідна карта демонструвалася мовником у контексті розмови на тему: «У Європарламенті просять Меркель змінити курс щодо «Північного потоку-2». Ведучий телеканалу назвав її графікою, що відображає позиції Європи щодо торгівлі, однак посилань на її джерело не було надано», - йдеться в повідомленні.

В Нацраді наголошують, що розміщення в ефірі подібних матеріалів порушує норми чинного законодавства України.

«З огляду на це Національна рада ухвалила рішення про призначення позапланової виїзної перевірки діяльності компанії ТОВ «Новини 24 години», м. Київ», - додали в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що 20 жовтня набула чинності постанова Верховної Ради України про звернення до Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна".