Україна підготувала для Генасамблеї ООН проект декларації з нагоди роковин Голодомору

У листопаді в Україні та в усьому світі відзначається День пам`яті жертв Голодоморів.

Україна підготувала проект декларації з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років для Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у соціальній мережі Facebook.

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Зокрема, сказано, що зовнішньополітичне відомство України упорядкувало збірник документів, ухвалених на національному та регіональному рівнях в іноземних державах і в рамках міжнародних організацій, щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу та вшанування пам’яті жертв. У збірнику також є інформація про пам’ятні знаки, встановлені за кордоном.

Крім того, за ініціативи Постійного представництва України при ООН підготовлено проект спільної декларації з 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, який наразі розповсюджено серед держав-членів ООН. Пропонується розглянути можливість приєднання до декларації з її наступним розповсюдженням як документа Генеральної асамблеї ООН 9 грудня цього року, що є символічним у зв’язку з відзначенням цього дня 70-ї річниці Конвенції ООН з попередження та покарання за злочини геноциду (9 грудня 1948 року).

Як відомо, у листопаді в Україні та в усьому світі відзначається День пам`яті жертв Голодоморів. Пам`ятний день припадає на четверту суботу листопада. Цього року його будуть відзначати 24 листопада.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Однак, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, втрати населення в Україні через надсмертність під час Голодомору в 1930-х роках становили 3,9 млн осіб.