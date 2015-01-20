"Кіборги" продовжують утримувати новий термінал Донецького аеропорту - штаб
09:47, 20 січня 2015Політика
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Сили АТО продовжують утримувати новий терминал Донецького аеропорту, більше інформації не розголошується.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін на брифінгу в Києві.
За його словами, «після того, як впали міжповерхові перекриття, наші військові надалі продовжують утримувати (новий термінал Донецького аеропорту – УНІАН)».
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«Наразі інформація щодо того, що відбувається саме зараз, у цей момент, поки що не розголошується», - сказав Матюхін.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook написав, що бойовики підірвали перекриття другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту, в результаті чого багато українських бійців отримали поранення.
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