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Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

09:12, 15 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Відповідну прокламацію підписала губернатор штату Кейт Браун, повідомляє у Facebook посольство України в США.

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Зазначається, що Орегон приєднується до вшанувальних заходів в рамках 85-ї річниці пам'яті про жертв Голодомору.

«В прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун йдеться: «Голодомор - це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Й.Сталіна проти українського народу», - заявили у посольстві. 

Раніше повідомлялося, що штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом українського народу.

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Теги: #США#Голодомор#орегон