Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Орегон приєднується до вшанувальних заходів в рамках 85-ї річниці пам'яті про жертв Голодомору.

Штат Орегон став 19-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну прокламацію підписала губернатор штату Кейт Браун, повідомляє у Facebook посольство України в США. Читайте такожУ США почалася атака російських пранкерів проти визнання Голодомору геноцидом - посол Зазначається, що Орегон приєднується до вшанувальних заходів в рамках 85-ї річниці пам'яті про жертв Голодомору. «В прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун йдеться: «Голодомор - це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Й.Сталіна проти українського народу», - заявили у посольстві. Раніше повідомлялося, що штат Вірджинія визнав Голодомор геноцидом українського народу.

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