Мінтранс витратить понад півмільйона гривень лише на обслуговування власних ліфтів

ДП «Укрсервіс Мінтрансу» 15 січня уклало угоду з ДП «Елвіт-ліфт» на обслуговування ліфтів у будівлі Міністерства інфраструктури по пр.Перемоги, 14 у 2015 році вартістю 588 тис. грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель», пишуть Наші гроші.

У 28-поверховій будівлі Мінтрансу 10 ліфтів, на обслуговування яких витрачатимуть 49 тис. грн. щомісяця. – в середньому майже 5 тис грн. на один ліфт.

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Для порівняння: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 2 січня уклала угоду з ПП «Буттекс» на обслуговування семи ліфтів на суму 237 тис грн. – у середньому 2,8 тис грн. на місяць за один ліфт. Гроші виділено на обслуговування ліфтів у будівлях по пр-т 40- річчя Жовтня, 3 та вул. Володимирська, 62 – з них два ліфти розраховані на 24 поверхи, один на 20, решта мають меншу кількість зупинок.