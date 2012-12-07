Диспетчери стежать за ліфтами, мов за супутниками

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, спеціально створена система завдяки GPRS в режимі реального часу відстежує усі процеси, які відбуваються у ліфті, і надсилає дані в диспетчерський центр.

«Дана система забезпечує дистанційний збір інформації про стан ліфта в режимі реального часу, про його рух, а також забезпечує екстрений канал голосового зв’язку. Відтепер потрапити у машинне приміщення чи ліфтову шахту так, щоб диспетчер не побачив цього, буде не можливо. Якщо ліфт застряг, ми одразу бачимо причину, якщо це незначна поломка, можна перезапустити систему ліфта з комп’ютера і відновити його роботу», – розповів про переваги системи Володимир Кришталовський, заступник директора з виробництва фірми «Максими», яка обслуговує половину ліфтів Тернополя.

Як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, створення диспетчерської служби було однією з умов конкурсу на право надання послуг з обслуговування ліфтового господарства, проведеного півроку тому.

«Обов’язковими вимогами до учасників було за власні кошти провести реконструкцію та оновлення ліфтів та створити єдину диспетчерську службу. Конкурс виграли три приватних структури. Одна із них першою і впровадила диспетчеризацію ліфтів. Протягом року часу більшість ліфтів передбачено підключити до системи та забезпечити диспетчерський нагляд», – сказав С.Надал.

Всього у Тернополі – понад 800 ліфтів. Половину із них обслуговує «Максима», іншу половину ділять між собою два приватні підприємці.