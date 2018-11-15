Розпад Росії і виведення її військ з України неминучі – екс-радник Путіна

Колишній радник Путіна зазначив, що перший етап цього розпаду спостерігався на початку ХХ століття, в 1917-1918 роках.

Подальший розпад Росії неминучий, що є продовженням природного процесу розпаду багатонаціональних імперій.

Про це заявив російський економіст, співробітник Інституту Катона (США), колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, передає «Главред».

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За його словами, перший етап цього розпаду спостерігався на початку ХХ століття, в 1917-1918 роках.

"Потім сталася часткова реконкіста, реокупація деяких територій, хоча і не в повному складі. Другий етап імперського розпаду мав місце на початку 1990-х років. Потім знову була проведена часткова реконкіста. Неминуче настане і третій етап, під час якого російські війська підуть з окупованих територій в сусідніх державах, а також відбудеться відділення низки неросійських етнічних територій від нинішньої Російської Федерації. Такого роду процеси часто супроводжуються трагедіями і кров'ю. Але зупинити тектонічні сили світової історії неможливо", - заявив він.

На його думку, розпад Росії зменшить військовий тиск на Україну, незалежно від того, хто перебуватиме на чолі РФ.

"З іншого боку, якщо на чолі Росії буде перебувати відповідальний уряд, то не виключено, що демократична Україна надасть допомогу російській владі для того, аби процес розпуску імперії відбувався менш болючим способом і для Росії, і для нових держав, і для їхніх сусідів, включаючи Україну", - додав Ілларіонов.