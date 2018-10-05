Радянський дисидент спрогнозував розпад Росії на декілька держав протягом 10 років

При цьому колишній радянський дисидент вважає, що в разі розпаду Росії на її колишніх територіях навряд чи спалахнуть великі війни.

Російській Федерації у найближчі 10 років загрожує розпад на кілька держав, проте президент РФ Володимир Путін буде до останнього зберігати свою посаду.

Такий прогноз озвучив засновник Міжнародної антипутінської коаліції "Стоп фашизм у Росії", колишній радянський дисидент Герман Обухов, коментуючи можливість відходу Путіна від влади, передає «Обозреватель».

Читайте такожWall Street Journal: Духовний імперіалізм Кремля щодо України поглиблює ізоляцію Росії

"Сьогодні Путіну просто не дадуть піти, як не давали Брежнєву за радянських часів. Моя думка, що він може нікуди не піти й залишитися президентом неіснуючої Росії. Росія розпадеться на кілька держав рано чи пізно", — заявив Обухов.

"До речі, ЦРУ спрогнозувало розвал Росії протягом 10 років. Це було опубліковано людьми, які працювали в ЦРУ на хороших посадах. Можна вірити цьому, можна ні, тому що багато прогнозів ЦРУ збувалися", — зазначив він.

На думку дисидента, після розпаду на місці РФ "може бути і 3-4 держави, може бути й 10".

Обухов також зазначив, що в разі розпаду Росії на її колишніх територіях навряд чи спалахнуть великі війни.

"З моєї точки зору, я не бачу передумов для якихось бунтів або воєн між цими територіями. У тих глав нових держав, яких обере народ, буде єдиний шлях — продати боєголовки Сполученим Штатам за добрі гроші", — заявив він.