Клімкін: У Мінських угодах не було записано, що донецький аеропорт має відійти бойовикам

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Нам потрібен план імплементації (Мінських угод — УНІАН), на експертному рівні ми завжди намагалися прописати логіку «мінських домовленостей», але лінія дотику вже прописана. Це є 19 вересня”, - сказав Клімкін.

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“До цієї лінії ми маємо прийти, і ніякі додаткові рухи не мають бути дозволені, в лінії ніякого аеропорту немає”, - додав Клімкін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

19 вересня у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна.