Лавров вважає, що мобілізація в Україні "підриває дух і букву Мінських домовленостей"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Москві.

«Будь-які дії, пов'язані з військовими приготуваннями, не допомагають процесам у рамках Контактної групи і «нормандської четвірки». Ми привертаємо до цього увагу наших західних партнерів, ОБСЄ, українського керівництва. У контактах з президентом України Порошенком президент Російської Федерації Путін незмінно підкреслює крайню згубність розрахунків подібного роду, які, судячи з усього, виношує т.зв. «Партія війни» у Києві. Це неправильна позиція, вона підриває дух і букву Мінських домовленостей, а також декларацію, прийняту міністрами закордонних справ Росії, України, Німеччини та Франції 12 січня в Берліні, в якій йдеться про виключно мирне врегулювання української кризи», - сказав Лавров.

Читайте такожБойовики вперше застосували вогнеметну систему «Буратіно» - штаб АТО «Сподіватимемося, що ці заяви не призведуть знову до зриву і збройної конфронтації», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, РФ ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи постачати проросійських бойовиків на Донбасі зброю і військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім цього, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької та Луганської областей і Криму.

В останні кілька днів підтримувані Росією бойовики різко збільшили інтенсивність бойових дій проти українських військових та мирного населення Донбасу.