США покращують технічне оснащення України для протидії російській агресії - Помпео
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголошує, що США покращують технічне оснащення України для протидії російській агресії на українській території.
Про це держсекретар США сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні.
Він наголосив, що десять років тому була започатковано діалог в рамках Комісії стратегічного партнерства Україна-США з метою розвитку взаємних інтересів та зміцнення зв'язків в якості вільних країн.
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Помпео зазначив, що сьогодні на засіданні комісії було досягнуто поступу за трьома основними елементами в розвитку двосторонніх відносин, і зокрема в контексті безпеки щодо "протидії російській агресії". Також йдеться про галузь верховенства права і гуманітарні питання, економічну і енергетичну безпеку.
У цьому зв'язку держсекретар США заявив : "Ми зміцнюємо українську демократію, підвищуємо рівень добробуту, і покращуємо рівень технічної оснащеності України для протидії російським агресивним задумам у цій країні".
Він наголосив, що Україна переживає вирішальний етап у своїй історії.
Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що 16 листопада у Вашингтоні на засіданні Комісії стратегічного партнерства між Україною і США обговорювалися і конфіденційні питання, які стосувалися співпраці у сфері постачання озброєнь.