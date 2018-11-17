США покращують технічне оснащення України для протидії російській агресії - Помпео

У США наголосили, що допомагають України протидіяти агресивним задумам Росії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголошує, що США покращують технічне оснащення України для протидії російській агресії на українській території.

Про це держсекретар США сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні.

Він наголосив, що десять років тому була започатковано діалог в рамках Комісії стратегічного партнерства Україна-США з метою розвитку взаємних інтересів та зміцнення зв'язків в якості вільних країн.

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Помпео зазначив, що сьогодні на засіданні комісії було досягнуто поступу за трьома основними елементами в розвитку двосторонніх відносин, і зокрема в контексті безпеки щодо "протидії російській агресії". Також йдеться про галузь верховенства права і гуманітарні питання, економічну і енергетичну безпеку.

У цьому зв'язку держсекретар США заявив : "Ми зміцнюємо українську демократію, підвищуємо рівень добробуту, і покращуємо рівень технічної оснащеності України для протидії російським агресивним задумам у цій країні".

Він наголосив, що Україна переживає вирішальний етап у своїй історії.

Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що 16 листопада у Вашингтоні на засіданні Комісії стратегічного партнерства між Україною і США обговорювалися і конфіденційні питання, які стосувалися співпраці у сфері постачання озброєнь.