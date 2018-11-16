Україна та США обговорили питання співпраці у сфері постачання озброєнь - Клімкін

На засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна-США обговорюються питання співпраці у сфері постачання озброєнь.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що сьогодні, 16 листопада, у Вашингтоні на засіданні Комісії стратегічного партнерства між Україною і США обговорюються і конфіденційні питання, які стосуються співпраці у сфері постачання озброєнь.

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі програми Голосу Америки "Час.Time", що транслювалася в ефірі "5-го каналу".

Глава МЗС розповів, що сьогоднішнє засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

"Є звичайно, дуже конфіденційні речі, про які тут казати не буду, які стосуються нашої безпекової співпраці, які стосуються мілітарної співпраці, співпраці у сфері постачання озброєнь", - заявив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вашингтоні представники України та США обговорюють подальше військово-технічне співробітництво, взаємодію у реформуванні оборонної сфери та активізацію спільних зусиль у боротьбі з кіберзагрозами.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

2 березня цього року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

17 лютого президент Петро Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічної співпраці з США отримає не тільки Javelin.