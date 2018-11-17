США допомагатимуть Україні у протидії російському втручанню у вибори у 2019 році

Україна та США здійснюватимуть взаємодію у галузі кібербезпеки та зміцнюватимуть військово-технічну співпрацю.

Сполучені Штати Америки допомагатимуть Україні у протидії можливому російському втручанню у президентські і парламентські вибори, які відбудуться в 2019 році.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна–США у Вашингтоні, розміщеній Посольством України в США на своєму сайті.

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"Сторони відзначили, що у 2019 році між ними продовжиться широкомасштабна співпраця у галузі безпеки, зокрема допомога із протидії російському втручанню у вибори, спільні навчання і взаємодія у галузі кібербезпеки", - йдеться у заяві.

Згідно із заявою, сторони домовилися про подальше зміцнення військово-технічної співпраці і відзначили надання Сполученими Штатами військової допомоги, яка сприятиме зміцненню обороноздатності України у довгостроковій перспективі.

"Сполучені Штати Америки та Україна підтвердили важливість Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року і закликали Росію виконувати свої зобов’язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах", - наголошується у заяві.

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Також сказано, що Україна вчергове підтвердила, що членство в НАТО залишається її стратегічним пріоритетом, який віднедавна був закріплений у національному законодавстві.

"Сполучені Штати вітають прагнення України щодо вступу в НАТО, які були зафіксовані у Бухарестській декларації 2008 року, і розраховують одного дня привітати Україну у якості повноправного члена Альянсу", - йдеться у заяві.

Крім того, США підтримують зусилля України, спрямовані на імплементацію безпекових реформ, зазначених у Законі «Про національну безпеку України», а також відзначають продовження участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у всьому світі.

Як повідомляв УНІАН, Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголосив, що США покращують технічне оснащення України для протидії російській агресії на українській території.