США продовжуватимуть санкції проти РФ, доки вона не поверне Україні Крим і Донбас – держсекретар

Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що США підтримують зусилля українців у відстоюванні незалежності власної країни і ніколи не визнають окупацію Криму Росією.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео наголошує, що США продовжать застосовувати санкції проти Російської Федерації, яка здійснює агресію проти України, доки Росія не поверне Україні Крим, а також не виконає Мінські угоди із урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це держсекретар США сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Вашингтоні.

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"Під час Революції гідності у 2014 році українці пожертвували своїми життями для захисту своєї незалежності та самовизначення. Вони вимагали, щоб їхній уряд зберігав європейський курс та зупинив дуже розповсюджену корупцію. Українці продовжують вести цей бій, розбудовуючи сучасну, демократичну і західну державу", - наголосив Помпео.

Він підкреслив, що побудова вільної держави з ефективним управлінням є нелегким завданням, але необхідно продовжувати докладати зусилля.

"Сполучені Штати підтримують ці зусилля і поважають результати, яких ви добилися на цей момент", - заявив Помпео.

"Дух мужності і налаштованість спонукають українців продовжувати боротися, відстоювати державний суверенітет, територіальну цілісність перед обличчям російської агресії", - наголосив держсекретар США.

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У зв'язку з цим він заявив, що на цьому шляху Україна не має кращого друга, ніж Сполучені Штати.

"Як ми чітко дали зрозуміти у Кримській декларації, ухваленій цього літа, - Сполучені Штати ніколи не погодяться зі спробою Росії анексувати Крим. Ми продовжимо вживати заходів проти Росії, доки Москва повністю не виконає Мінські угоди і поверне контроль над Кримом Україні", - наголосив Помпео.

Також він нагадав, що минулого тижня США запровадили нові санкції проти тих, хто підтримував російську агресію в Україні.