США запровадили нові санкції проти Росії через окупацію Криму та Донбасу

Під санкції потрапили так званий "заступник міністра МГБ ЛНР" Олександр Басов, офіцер ФСБ Андрій Сушко та колишній начальник ракетних військ і артилерії збройних сил РФ Володимир Зарицький.

Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки запровадило нові фінансові санкції проти трьох фізичних осіб і 9 компаній у зв'язку з ситуацією в окупованих Росією Криму та на Донбасі.

Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

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У заяві наголошується, що обмежувальні заходи запроваджуються проти трьох фізичних і дев'яти юридичних осіб у зв'язку з продовженням згубної діяльності та дестабілізації ситуації на окупованих Росією українських територіях.

У зв'язку з серйозним порушенням прав людини санкції запроваджені проти двох осіб та однієї компанії. Також обмежувальні заходи введено проти ще восьми компаній та однієї особи, які несуть відповідальність за просування російських інтересів у Криму.

Зокрема під санкції потрапили так званий "заступник міністра МГБ ЛНР" Олександр Басов, офіцер ФСБ Андрій Сушко та колишній начальник ракетних військ і артилерії збройних сил РФ Володимир Зарицький.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість зняття санкцій, введених проти РФ, якщо російська влада вживе заходів до співпраці із США щодо питань ситуації в Сирії та Україні.