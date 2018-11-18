Екс-радник Путіна пояснив, навіщо Кремль створив антиукраїнський санкційний перелік

Експерт припустив, що безпосередньою причиною для публікації списку міг стати процес надання автокефалії українській церкві.

Москва створила санкційний список з сотнями українців, аби спровокувати українську сторону на жорсткі заяви та дії, які можна використовувати як привід для агресії.

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Таку думку в чаті на «Главреді» висловив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, російський економіст, співробітник американського Інституту Катона Андрій Ілларіонов.

"Навіщо Кремль створив цей список? І чому саме зараз? Видається, що таким чином він намагався спровокувати ці 300 осіб (фігурантів санкційного списку — ред.), а також українську владу на заяви та дії досить жорсткого характеру, які можна було б використовувати як привід для здійснення агресивних дій проти України", — зазначив Ілларіонов.

Експерт припустив, що безпосередньою причиною для публікації санкційного списку міг стати процес надання автокефалії Українській православній церкві, який прискорюється. За його словами, цей крок України є для Путіна дуже болючим.

"Путін вже говорив про те, що готовий здійснювати захист не лише російських громадян, але і російськомовних, православних за межами Росії", — сказав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Росія ввела санкції щодо 322 громадян та 68 компаній з України.

Серед фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади і великих українських компаній, юридичні особи, що контролюються найбільшими бізнесменами України.

У відповідній постанові вказується, що воно спрямоване "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин". При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування введених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених відносно російських громадян і юридичних осіб.