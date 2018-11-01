Політики, посадовці, міністри: хто потрапив під російські санкції

Санкції торкнулися, серед інших, глави СБУ та сина президента України.

Уряд Російської Федерації опублікував повний перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких вводяться санкції. У нього потрапили безліч українських політиків та низка міністрів.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні списки розміщені на сайті уряду РФ.

Зокрема, серед фізичних осіб зазначені: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова Служби безпеки України Василь Грицак, голова Адміністрації президента України Ігор Райнін, міністр оборони України Степан Полторак, генеральний прокурор Юрій Луценко, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, мер Дніпра Борис Філатов.

Крім того, у списку вказані народні депутати України: Володимир Ар'єв, Олег Барна, Борислав Береза, Андрій Білецький, Максим Бурбак, Ірина Геращенко, Мустафа Джемілєв, Світлана Заліщук, Юлій Мамчур, Ігор Мосійчук, Мустафа Найєм, Володимир Парасюк, Сергій Пашинський, Олексій Порошенко та інші.

У списку юросіб вказані компанії «АвтоКрАЗ», «Азот», ряд гірничо-збагачувальних комбінатів, Державна продовольча-зернова корпорація України,

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія ввела санкції щодо 322 громадян та 68 компаній з України.

Серед фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади і великих українських компаній, юридичні особи, що контролюються найбільшими бізнесменами України.

У відповідній постанові вказується, що воно спрямоване на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування введених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених відносно російських громадян і юридичних осіб.