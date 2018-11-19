Експерт попередив про провокації РФ перед об’єднавчим Собором: можливе захоплення майна та напади

Політолог зазначив, що наразі відбувається шалений тиск з боку Москви на представників УПЦ МП, які готові співпрацювати з іншими церквами для створення Помісної церкви.

Росія вдасться до шаленого тиску, щоб зірвати Об'єднавчий собор української єдиної помісної церкви.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський.

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«Відбувається зараз шалений тиск на вище духівництво Української православної церкви Московського патріархату, які готові співпрацювати з іншими церквами для створення Помісної церкви. Провокації можуть бути в цьому напрямі. Можуть бути провокації, стосовно захоплення якогось церковного майна, побиття активістів та вірян - все це провокується. Можливо, я думаю, це буде наступний етап - зараз очевидно усі зусилля спрямовані стосовно самого процесу об'єднання і до цього заходу», – зазначив політолог.

«Ми вже пам'ятаємо, були спроби підпалу Андріївської церкви, ми можемо зрозуміти, що це відбувається тиск на тутешнє духівництво, на суспільно думку, тиск на Константинопольський патріархат", - додав Яблонський.