УПЦ МП не зможе вплинути на ситуацію з проголошенням автокефалії – релігієзнавець

Експерт висловив переконання, що собор єпископів УПЦ МП жодним чином не зможе вплинути на ситуацію з отриманням Томосу і проголошенням канонічної автокефалії.

Українська православна церква Московського патріархату, незважаючи на відчайдушні спроби, не зможе зашкодити створенню єдиної помісної церкви в Україні.

Таку думку висловив релігієзнавець Андрій Юраш, коментуючи рішення УПЦ МП розірвати відносини з Константинопольським патріархатом, передає «Обозреватель». За його словами, дії УПЦ МП на соборі єпископів 13 листопада були абсолютно прогнозованими.

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Експерт висловив переконання, що собор єпископів УПЦ МП жодним чином не зможе вплинути на ситуацію з отриманням Томосу і проголошенням канонічної автокефалії.

"Ця реакція більшості єпископату УПЦ була абсолютно прогнозованою і зрозумілою, всі це розуміли, коли тільки процеси починалися. Всі розуміли, що з тих майже 60 єпархіальних архієреїв, декількох десятків вікарних, лише певні одиниці будуть готові на первинному етапі входити до помісної церкви. Ми бачили, що після формальної відмови більшості єпископату спілкуватися з президентом в Українському домі була менша частина, що поїхала і говорила", — нагадав він.

За словами Юраша, це тільки початок процесу.

"На превеликий жаль, Московський патріархат в Україні та його керівники в Росії мають важелі впливу на цьому етапі на свій єпископат. Вони зробили все, щоб не допустити їхньої участі у зустрічі з президентом. Але, по-перше, глобальні процеси зупинити не можна, по-друге, буде поширюватися процес приєднання до єдиної помісної церкви з боку окремих архієреїв УПЦ", — упевнений релігієзнавець.

"Створення помісної церкви є справою невідворотною. Умовно кажучи — я не хочу зими і снігу, хочу, щоб було літо, але сніг приходить незалежно від моєї волі. Точно так само незалежно від волі єпископату УПЦ автокефалія буде", — підсумував він.