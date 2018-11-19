Росія витрачає на "ЛДНР" близько $2 мільярдів на рік - екс-радник Путіна

Схожу оцінку призводить і співголова громадської ініціативи "Права справа" Снєгирьов, за даними якого за останні п'ять років РФ витратила на Донбас більше 10 мільярдів доларів.

Росія витрачає на окуповані території Донбасу близько 0,25% свого ВВП, або 2 мільярдів доларів на рік.

Про це у чаті на "Главреде" розповів екс-радник президента Росії Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов.

"Офіційних даних про це немає. Але можна зробити оцінку, виходячи з того, скільки засобів російський бюджет витрачає на фінансування окупованого Криму - приблизно 2 млрд доларів на рік. Оскільки чисельність населення на окупованому Донбасі трохи перевищує чисельність населення Криму і Севастополя, а витрати на душу населення на території Донбасу трохи нижче, ніж на території Криму і Севастополя, то можна припустити, що сума дотацій для Донбасу становить близько двох мільярдів доларів на рік", - підрахував Ілларіонов.

На думку експерта, виділення на окуповані території близько 0,25% свого ВВП є суттєвою сумою, але не позамежною для бюджету Російської Федерації.

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"Це солідна сума, але це не та сума, яка стала б непідйомною для Росії в нинішній ситуації. І це не та сума, яка в змозі була б зупинити економічне зростання в Росії. Вона помітна, але вона не є надмірною для нинішнього російського бюджету", - сказав Ілларіонов.

Схожу оцінку витрат призводить і співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його підрахунками, за останні п'ять років РФ вклала в ОРДЛО більше 10 мільярдів доларів.

"За останні п'ять років РФ вклала в ОРДЛО більше 10 млрд доларів. Це означає, що самостійно вона звідти ніколи не вийде", - зазначив Снєгирьов.

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Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародне співтовариство засудило проведення цих псевдовиборів. Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення. 15 листопада президент Росії Путін в черговий раз звинуватив українську владу в невиконанні Мінських угод. За словами Путіна, для врегулювання конфлікту на Донбасі повинна відбутися зміна влади в Україні.