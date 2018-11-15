Путін про "вибори" на окупованому Донбасі: були "неминучими"

На його думку, потрібно засудити "політично мотивовані" вбивства.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "вибори" на окупованій території Донбасу були "неминучими".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав за підсумками візиту до Сінгапуру.

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"Що стосується засудження ким би то не було (Україною і Заходом – УНІАН) ось цих виборів (ОРДЛО – УНІАН), ми щось не чули засудження вбивств, які відбуваються на територіях невизнаних республік, ось у чому справа", - сказав Путін.

На його думку, потрібно спочатку засудити "політично мотивовані" вбивства.

"Цим викликана реакція людей, які там проживають. А що думали ті, хто організовує подібні злочини? Звичайно, (вибори) були неминучими", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходили так звані "вибори" "глав республік" і "депутатів народних рад".

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів у ОРДЛО. В Європейському Союзі, США, Японії заявили, що їх проведення є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові вибори на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.