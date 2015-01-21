ІС: в Донецьк прибуває підкріплення для бойовиків

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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За його словами, підкріплення поповнить втрати, понесені бойовиками в боях за донецький аеропорт, Піски, в районі Спартака і Путилівського шляхопроводу. "Зокрема, перекинуто 2 танкові підрозділи (всього 12 танків і пересувна ремонтна майстерня) і декілька "піхотних" підрозділів", - повідомив Дмитро Тимчук.

Крім цього, він повідомив, що на "перевалочні" санітарні пункти бойовиків в районі Харцизька та Тореза продовжують прибувати конвої з пораненими бойовиками. "За останню добу зафіксовано як мінімум 5 таких конвоїв. На цих пунктах ведеться "сортування ": важко поранені відправляються на територію РФ (Ростов-на-Дону), решта проходять лікування на базі звичайних цивільних медичних установ на Донбасі, де, за заявами керівництва бойовиків, відчувається брак кваліфікованого медперсоналу та медикаментів, а також спеціалізованого медичного обладнання, необхідного для лікування бойових поранень ", - зазначив Дмитро Тимчук.