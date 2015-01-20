За тиждень в зоні АТО знищено командні пункти військових РФ та близько 300 бойовиків - радник Авакова
Також знищено значну кількість російських військовослужбовців, ударами артилерії ліквідовано їх командні пункти.
Українські військові на сході України за минулий тиждень знищили близько 300 російських бойовиків.
Про це народний депутат від партії «Народний фронт», радник глави МВС Антон Геращенко заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV, повідомили УНІАН у прес-службі партії.
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«За нашими даними, загинуло близько 300 терористів за останній тиждень внаслідок потужних артилерійських контрударів, як під Донецьким аеропортом, так і під Горлівкою, Комсомольськом, Волновахою», - сказав Геращенко.
За його словами, знищено значну кількість російських військовослужбовців, ударами артилерії ліквідовано їхні командні пункти.
«На сьогодні Україна показала Путіну, що в змозі дати по зубах», - сказав Геращенко.