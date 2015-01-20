За тиждень в зоні АТО знищено командні пункти військових РФ та близько 300 бойовиків - радник Авакова

Українські військові на сході України за минулий тиждень знищили близько 300 російських бойовиків.

Про це народний депутат від партії «Народний фронт», радник глави МВС Антон Геращенко заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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«За нашими даними, загинуло близько 300 терористів за останній тиждень внаслідок потужних артилерійських контрударів, як під Донецьким аеропортом, так і під Горлівкою, Комсомольськом, Волновахою», - сказав Геращенко.

За його словами, знищено значну кількість російських військовослужбовців, ударами артилерії ліквідовано їхні командні пункти.

«На сьогодні Україна показала Путіну, що в змозі дати по зубах», - сказав Геращенко.