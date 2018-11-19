В Євросоюзі знову наголосили, що не визнають псевдовибори на Донбасі

Усі 28 країн-членів ЄС продемонстрували повну єдність щодо невизнання так званих "виборів", що були організовані Росією на окупованій частині Донбасу 11 листопада.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС сьогодні в Брюсселі підтвердила позицію невизнання псевдовиборів на окупованому Донбасі, проведених Росією 11 листопада.

Про це вона сказала на прес-конференції в Брюсселі після сьогоднішнього засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Зокрема, вона зазначила, що на міністерській зустрічі "сьогодні випала нагода продемонструвати повну єдність серед країн-членів ЄС щодо позиції, яка вже була нами висловлена стосовно невизнання так званих "виборів, які були проведені 11 листопада на Донбасі".

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Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.