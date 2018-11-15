Україна готує "потужний пакет" санкцій через псевдовибори на Донбасі
Україна готує санкції проти натхненників “виборів” у Л/ДНР та українських підприємств, які співпрацюють з російським оборонним комплексом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час візиту до Київського бронетанкового заводу.
“Зараз готується новий пакет санкцій Радою безпеки і оборони, готують пропозиції Кабінет міністрів, Служба безпеки. Верховна Рада внесла свої пропозиції. І я переконаний, що це буде потужний пакет різнопланових санкцій, в тому числі і проти тих, хто був керівником, натхненником і організатором проведення фейкових так званих “виборів” на окупованій території, і проти широкого спектру українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом та посилюють сферу безпеки і оборони Російської Федерації”, - заявив він.
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Турчинов не виключає, що у цьому списку будуть і представники окремих європейських країн, які “з провокаційних міркувань робили вигляд, що вони спостерігають за фейковими антизаконними виборами на окупованій території”.
Разом з тим, секретар РНБО підкреслив, що для України протидія російській агресії — не тільки на полі бою.
“Це — і, безумовно, технологія санкцій, технологія обмеження будь-якої підтримки російської промисловості, не тільки оборонної промисловості”, - сказав Турчинов.